Des premiers échos dans les médias à la démission, l'affaire Julien Bayou en quatre actes

Après la mise en retrait, la démission. Le député vert Julien Bayou a annoncé lundi 26 septembre, dans un communiqué, qu'il renonçait à certaines de ses fonctions : celle de secrétaire national d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV) et celle de président du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Cette décision fait suite à des accusations de violences psychologiques formulées par l'ex-compagne de Julien Bayou et transmises directement à son parti deux mois plus tôt. Franceinfo revient sur les origines et les derniers rebondissements de cette affaire.

1 Un signalement médiatisé en juillet 2022

Il faut remonter au 7 juillet et à cet article du Figaro (réservé aux abonnés) pour retrouver la première mention d'un signalement concernant Julien Bayou à la cellule sur les violences faites aux femmes d'EELV. A cette époque, le quotidien révèle, sans préciser de date, que cette instance a été saisie par l'ex-compagne de l'écologiste. "La commission a été saisie suite à une rupture douloureuse et difficile", répond alors Julien Bayou au Figaro, tout en assurant que cela "ne constitue en rien des violences sexistes ou sexuelles ni des comportements inappropriés envers quiconque".

Toujours selon l'écologiste, son ex-petite amie manifestait "une rancœur" et l'aurait menacé après leur séparation. "(...) Elle m'a clairement écrit, trois jours après avoir saisi la commission interne d'EELV : 'Inquiète-toi. Je vais revenir et en force. (...) La chute va être douloureuse'", assure celui qui vient d'être élu député sous l'étendard Nupes – et qui attend alors d'être auditionné par la commission de son parti.

2 La députée verte Sandrine Rousseau rouvre le dossier

Un peu plus de deux mois après cet article, plusieurs collectifs féministes s'étonnent qu'aucune décision publique n'ait été rendue par EELV. Interpellant directement le parti écologiste sur Twitter, le collectif #NousToutes s'inquiète, le 19 septembre : "Comment s'assurer que les militantes soient en sécurité ? Aucune mesure ne semble avoir été prise, pourquoi ?" Un message reçu par la députée Sandrine Rousseau (EELV), qui réagit le soir-même sur le plateau de l'émission "C à vous" diffusée sur France 5.

Suspicions de violences sexistes et sexuelles commises par Julien Bayou : on en parle avec @sandrousseau dans #CàVous ⬇️ pic.twitter.com/j8Er4kvwV3 — C à vous (@cavousf5) September 19, 2022

La députée de la 9e circonscription de Paris raconte alors s'être entretenue à son domicile avec l'ex-compagne de Julien Bayou. "Au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état très déprimé, elle était très mal, elle a d'ailleurs fait une tentative de suicide quelques semaines après", révèle la députée, qui estime que les comportements reprochés à son collègue étaient "de nature à briser la santé morale des femmes". Interrogée sur la suite de la procédure, Sandrine Rousseau ne fait aucune annonce et évoque un cheminement "étape par étape". De son côté, EELV déclare dans un communiqué que "la cellule d'enquête et de sanction doit continuer son travail en toute indépendance et sérénité".

3 Julien Bayou se met d'abord en retrait...

Mardi 20 septembre, le député incriminé s'écarte de son groupe parlementaire, dont il laisse les rênes à Cyrielle Chatelain, l'autre coprésidente. Une décision prise lors d'une réunion de groupe à l'Assemblée, en présence des 23 députés écologistes, et décrite comme une pause médiatique par l'un de ses proches à franceinfo. "Cette situation ne vaut pas démission", précise le groupe parlementaire dans un communiqué.

Par ailleurs, plusieurs députés écologistes prennent la parole pour assurer qu'une décision sera prise rapidement. "Nous n'attendons pas de savoir si la justice va ou non condamner, déclare par exemple Aurélien Taché, député du Val-d'Oise et trésorier du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, (...) nous avons des instances internes qui sont en train de travailler sur ce qu'il s'est passé exactement."

4 ... puis démissionne de ses fonctions d'encadrement

C'est finalement dans un communiqué publié lundi 26 septembre au petit matin que Julien Bayou annonce démissionner sans délai de ses "fonctions de secrétaire national" du parti écologiste. Il partage aussi son intention de démissionner le jour même de la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Il assure toutefois que "cela ne remet en question ni [son] mandat de député, ni [son] engagement présent et à venir".

Dans une lettre envoyée aux militantes et militants d'EELV, Julien Bayou dénonce par ailleurs une "situation ubuesque" et "intenable". "Je suis accusé de faits qui ne me sont pas présentés, dont mes accusateurs-ices disent qu'ils ne sont pas pénalement répréhensibles, et dont je ne peux pour autant pas me défendre puisqu'on refuse de m'entendre, écrit notamment l'écologiste. C'est Kafka à l'heure des réseaux sociaux." Il promet par ailleurs de s'expliquer plus en longueur lors d'une conférence de presse prévue lundi à 16 heures.