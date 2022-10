Affaire Bayou : "Sandrine Rousseau n'aurait pas dû se faire porte-parole d'une affaire dont elle ne connaît pas grand-chose", réagit Olivier Faure

"Sandrine Rousseau n'aurait pas dû se faire porte-parole d'une affaire dont elle ne connaît pas grand-chose", réagit Olivier Faure premier secrétaire du PS, sur franceinfo ce mardi, alors que Julien Bayou, député EELV de Paris, s'exprime pour la première fois depuis qu'il a quitté la direction du parti et la présidence du groupe écologiste à l'Assemblée dans les colonnes du Monde.

Le député EELV doit être avant tout "entendu" car cette "affaire n'a pas encore été étudiée par la cellule" et alors qu'il est "prêt à répondre de ses actes", estime Olivier Faure sur franceinfo.





Affaire Bayou : "Sandrine Rousseau n'aurait pas du se faire porte-parole d'une affaire dont elle ne connaît pas grand chose", réagit Olivier Faure. "Quand la procédure est engagée, il faut la respecter."

L'ancien secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, Julien Bayou, estime dans un entretien au Monde mardi que sa collègue députée Sandrine Rousseau "est allée trop loin", estimant qu'"il ne faut pas confondre féminisme et maccarthysme". "Elle est allée trop loin. Et tout le monde le mesure", a ainsi déclaré le député qui a démissionné de la tête d'EELV et s'est mis en retrait de la co-présidence du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, quelques jours après des accusations de violence psychologique envers une ex-compagne formulées par Mme Rousseau sur un plateau de télévision, accusations qu'il conteste.