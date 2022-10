Journées parlementaires EELV : "Le buzz" de l’affaire Rousseau-Bayou "efface le débat politique", analyse un politologue

Europe-Ecologie Les Verts est un parti divisé où "le buzz efface le débat politique", analyse vendredi 7 octobre sur franceinfo Christophe Boutin, politologue et professeur de droit public à l’université de Caen, alors que les journées parlementaires d’EELV se déroulent depuis jeudi à Strasbourg et jusqu'à vendredi. "Le clivage se concentre aujourd’hui entre Sandrine Rousseau et Julien Bayou, mais on sent aussi un clivage sur la manière de procéder", estime-t-il.



franceinfo : La fracture entre Sandrine Rousseau et le reste du parti est-elle irréversible ?



Christophe Boutin : Il y a une tension majeure mais les Verts nous ont habitués à ce genre de tension en interne, soit lors des primaires ou lors des congrès. Cela a parfois conduit à des mises à l’écart, ou au contraire à des retrouvailles sur une ligne commune. Mais actuellement il y a un clivage qui pose la question de la position du parti dans l’alliance de la NUPES et ce qu’il doit préparer pour les prochaines échéances. Le clivage se concentre aujourd’hui entre Sandrine Rousseau et Julien Bayou, mais on sent aussi un clivage sur la manière de procéder.



Vous parlez de tensions habituelles ces dernières années au sein d’Europe-Ecologie Les Verts. Pourquoi le parti n’arrive pas à s’entendre ?



EELV fonctionne sur des règles très ouvertes de discussion démocratique et de débats avec le bon côté et le mauvais côté. Le bon côté, c’est qu’on peut exposer son point de vue et le défendre.

"Le mauvais côté, c’est que de l’extérieur, on a l’impression de voir le parti se perdre dans des débats sans fin." Christophe Boutin, politologue à franceinfo

On voit alors apparaître régulièrement des clivages de personnes comme Nicolas Hulot contre Eva Joly ou encore Cécile Duflot contre Yannick Jadot. Le parti est en plus sorti fragilisé de la présidentielle avec un score plus faible qu’attendu. Les querelles de personnes viennent se doubler sur des axes politiques différents.



Alors comment faire pour inverser la tendance ? Parce que personne n’a entendu parler du plan de "sobriété juste" pourtant présenté hier par EELV.



Il est passé complètement à la trappe. Il a été doublement mal présenté. EELV l’a sorti juste avant l’annonce du programme gouvernemental. Et en plus, on ne s’occupe que du conflit entre Bayou et Rousseau et absolument pas du plan proposé. C’est un échec politique majeur. Le buzz fait par Sandrine Rousseau a totalement effacé le débat politique. Pour l’instant, les 23 députés du parti n’arrivent pas à montrer une forme d’unité. L’unité a été faite sur un programme, mais personne n’en parle. Les tensions en internes dépassent les bancs de l’Assemblée.