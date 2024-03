Direct IVG, agriculture, européennes, Ukraine… Macron s’est-il relancé ? Article rédigé par franceinfo Radio France

Le Talk de franceinfo revient sur les dernières annonces et déclarations du gouvernement, en matière de politique nationale, européenne et internationale. Sarah Calamand reçoit Jean Garrigues, historien de la politique française, Véronique Reille-Soult, présidente de Backbone Consulting et Jean-Christophe Gallien, politologue et communicant.

