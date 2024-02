Guerre en Ukraine : "Rien ne doit être exclu", déclare Emmanuel Macron au sujet de l'envoi de troupes occidentales à l'avenir

L'envoi de troupes occidentales au sol en Ukraine ne doit pas "être exclu" à l'avenir, a affirmé lundi 26 février Emmanuel Macron, estimant néanmoins qu'il n'y avait "pas de consensus" à ce stade sur cette hypothèse. "Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre", a déclaré le président français lors d'une conférence de presse à l'Elysée, à l'issue d'une conférence internationale de soutien à l'Ukraine.

Le chef de l'Etat n'a pas souhaité en dire plus sur la position de la France sur cette question, évoquant une "ambigüité stratégique que j'assume". Cette option n'avait jusque-là jamais été mentionnée par la France. Interrogé à la sortie de la réunion à l'Elysée, le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a déclaré que cette question de l'envoi de troupes au sol n'avait pas été à l'ordre du jour.

"Beaucoup de gens qui disent 'Jamais, jamais' aujourd'hui étaient les mêmes qui disaient 'Jamais des tanks, jamais des avions, jamais des missiles à longue portée' il y a deux ans", a poursuivi Emmanuel Macron. "Ayons l'humilité de constater qu'on a souvent eu six à douze mois de retard. C'était l'objectif de la discussion de ce soir : tout est possible si c'est utile pour atteindre notre objectif". Le président français a néanmoins rappelé que les alliés de l'Ukraine n'étaient "pas en guerre avec le peuple russe", mais qu'ils ne voulaient "simplement pas les laisser gagner en Ukraine".

Une coalition pour l'envoi de missiles de moyenne et longue portée

Une vingtaine de chefs d'Etat et de gouvernement, essentiellement européens, se sont réunis lundi à l'initiative d'Emmanuel Macron à Paris, afin de réaffirmer leur soutien à Kiev. Le chef de l'Etat appelle l'Europe à un "sursaut collectif" face à la Russie, au moment où le soutien américain, crucial pour Kiev, est toujours bloqué au Congrès. "La défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et à la stabilité en Europe", a insisté le président, appelant à "faire ensemble encore davantage et plus vite" pour aider Kiev face à Moscou.

Emmanuel Macron a ainsi annoncé la création d'une nouvelle coalition dédiée à la livraison de missiles de moyenne et longue portée, sur fond d'inquiétudes ukrainiennes sur le volume comme le calendrier de livraison des munitions déjà prévues.

Le président français a listé en parallèle cinq "catégories d'actions" faisant consensus : le cyber-défensif; la coproduction d'armements, de capacités militaires et de munitions en Ukraine ; la défense de pays menacés directement par l'offensive en Ukraine, comme la Moldavie ; la "capacité de soutenir l'Ukraine à sa frontière avec la Biélorussie avec des forces non militaires" et les opérations de déminage.