IVG dans la Constitution : comment Emmanuel Macron et Gabriel Attal se sont mobilisés en coulisses pour le texte

Un jour historique pour les femmes. Et un symbole au monde entier. Le Parlement se réunit lundi 4 mars 2024 en Congrès au Château de Versailles pour faire de la France le premier pays au monde à inscrire explicitement dans sa Constitution l'interruption volontaire de grossesse (IVG) et protéger le droit à l'avortement en recul dans nombre de pays.

Les 925 parlementaires du pays, sénateurs et députés, sont appelés à graver l'avortement dans le marbre du texte fondamental. "La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse" : introduite à l'article 34, la phrase fera de la France une pionnière, à rebours de plusieurs pays où le droit à l'avortement recule, aux Etats-Unis ou en Europe de l'Est. Reste une dernière étape : que les trois cinquièmes des parlementaires présents - qui y sont tous conviés - donnent leur feu vert. Ce qui semble toutefois une formalité vu les derniers votes au Parlement.

L'aboutissement d'une alliance de femmes

Ce vote historique est par ailleurs jalonné de symboles : logée dans l'aile du Midi de la résidence des rois de France, la prestigieuse salle du Congrès s'apprête à accueillir un moment clé. Le palais du roi Soleil va se transformer en palais de la République pendant quelques heures, quand sénateurs et députés s'installeront dans le grand hémicycle, rangés par ordre alphabétique. C'est Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale qui ouvrira la séance. Ce sera alors la première femme à présider un Congrès.

Ce vote marque aussi l'aboutissement d'un travail de co-construction. L'idée du texte part de l'Insoumise Mathilde Panot, appuyée par la Renaissance Aurore Bergé, défendue au Sénat par l'Ecologiste Mélanie Vogel, la Socialiste Laurence Rossignol et la Centriste Dominique Vérien. Une alliance de femmes au-delà des couleurs politiques. Et ce coup de pouce de taille : Emmanuel Macron qui transforme ce travail en projet de loi pour lui donner plus de chance. Ou quand des adversaires deviennent partenaires pour la cause : un scénario rêvé en situation de majorité relative, au moment où les troupes du président ont du mal à réformer.

"Rôle très actif"

En coulisses, d'ailleurs, on glisse qu'Emmanuel Macron a eu un "rôle très actif", à en croire des conseillers de premier plan, qui parlent de "contacts très réguliers" entre l'exécutif et des sénateurs influents... initiés notamment par le Premier ministre Gabriel Attal en personne, "soucieux que ça avance vite et bien". Tout cela malgré le coup de pression en cours de route du patron LR du Sénat Gérard Larcher, qui menaçait de retarder le processus.

Pourtant, les délais espérés par Emmanuel Macron pourront être tenus : une inscription dans la Constitution avant le 8 mars, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Le chef de l'Etat envisage d'ailleurs de participer et de prendre la parole ce jour-là à la cérémonie de scellement de la Constitution par le garde des Sceaux, a appris franceinfo auprès de son entourage.