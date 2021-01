Etats-Unis : "La foule en colère prend d'assaut le Capitole" à la une des journaux, au lendemain des violences à Washington

Des milliers de manifestants debout sur la terrasse du Capitole, pour s'opposer à la certification de l'élection de Joe Biden à la présidence des Etats-Unis. D'autres qui forcent les portes du Capitole. Plusieurs quotidiens américains ont publié les images de l'intrusion de partisans de Donald Trump dans l'enceinte du Congrès en une de leurs éditions du jeudi 7 janvier, au lendemain de ces violences, évoquant la "foule en colère qui a pris d'assaut le Capitole".

Une femme a été abattue par la police dans les bâtiments du Congrès et trois autres personnes sont mortes après ce coup de force, ont indiqué les autorités locales.

The front page of Thursday’s Washington Post pic.twitter.com/BFZwne16jk — Michael Li 李之樸 (@mcpli) January 7, 2021

And the front page of Thursday’s Wall Street Journal (which moves the “what’s news” column normally on the left to the bottom in order to accommodate a bigger headline). pic.twitter.com/OJFZei7DKW — Michael Li 李之樸 (@mcpli) January 7, 2021

"Insurrection" et "envahissement"

Le New York Times et le Los Angeles Times ont notamment mis en cause Donald Tump, l'accusant d'avoir "encouragé" ces violences. Après avoir refusé de reconnaître la victoire de son adversaire démocrate durant plusieurs mois, le président sortant a déclaré face aux manifestants qu'il "ne concéderait jamais" la défaite, quelques heures avant qu'ils n'envahissent les couloirs du Congrès.

The front page of The New York Times for Jan. 7, 2021 (late edition). pic.twitter.com/enmoNs55vm — The New York Times (@nytimes) January 7, 2021

Tomorrow’s front page of the Los Angeles Times, another history making day in just a matter of weeks. pic.twitter.com/LDfQIcWTAg — John Myers (@johnmyers) January 7, 2021

Le San Francisco Chronicle a, lui, qualifié les violences d'"insurrection", alors que le New York Post a évoqué un "envahissement". Le tabloïd a publié en une les images de membres de forces de l'ordre qui dégainent leurs armes dans l'hémicycle de la Chambre des représentants pour protéger les élus barricadés à l'intérieur du Congrès. La classe politique américaine et internationale a unanimement condamné ces violences, jeudi 7 janvier. Dans une allocution au ton grave prononcée dans la soirée, le président élu Joe Biden a dénoncé une attaque "sans précédent" contre la démocratie américaine.

The front page of Thursday’s San Francisco Chronicle goes with the ‘i’ word for its headline. pic.twitter.com/N9vwdq13i2 — Michael Li 李之樸 (@mcpli) January 7, 2021