DIRECT. Irruption de partisans pro-Trump au Capitole : suivez les réactions au lendemain des violences à Washington

: Selon la BBC (en anglais), une objection ne sera prise en compte que si un membre de la Chambre des représentants et du Sénat la soumettent. Ensuite, les deux chambres disposent de deux heures par objection pour débattre avant de voter pour ou contre. Pour que les résultats d'un État soient rejetés, il faut l'accord du Congrès. Avec la Chambre des représentants sous contrôle démocrate et le Sénat avec les républicains, ce serait pratiquement impossible.

: Bonjour Pour entériner l'élection de Joe Biden, le Congrès (le Sénat et la Chambre des représentants) doit certifier les votes du collège électoral (538 grands électeurs pour lesquels les Américains ont voté le 4 novembre lors de la présidentielle). Ces votes sont lus par les membres du Congrès par ordre alphabétique afin d'être validés ou contestés (l'objection).







: Bonjour,Qu'est-ce qu'une motion d'objection svp ?

: "Cette force a été incitée par le président, ce qui est incroyable dans l'histoire américaine. Il faut remonter jusqu'à 1814 pour retrouver l'envahissement de la capitale américaine par des soldats britannique. Mais aujourd’hui il n'y a rien de comparable avec ce qui s'est passé dans l'histoire américaine."



Interrogé sur notre antenne, l'universitaire estime que le recours au 25e amendement, réclamé par des parlementaires démocrates pour destituer Donald Trump, a peu de chances d'être l'option choisie par Mike Pence, le vice-président, qui peut seul déclencher cette procédure.



: Twitter et Facebook ont temporairement bloqué le compte de Donald Trump après l'envahissement du Capitole par ses partisans. C'est la première fois que Twitter bloque le compte du président sortant, aux 88 millions d'abonnés, et le menace de suspension permanente.









(ERCIN ERTURK / ANADOLU AGENCY / AFP)



: "Une personne tuée, plusieurs officiers et émeutiers blessés", titre le Los Angeles Times. Le New York Post décrit une "invasion" et titre sur les agents du Capitole qui ont dégainé leurs armes pour protéger l'enceinte.







: Le New York Times, le Washington Post et le Wall Street Journal consacrent leur une du jour à l'envahissement du Capitole par les partisans de Donald Trump. "Le président incite à l'insurrection", "C'est une part de son [Donald Trump] héritage", citent les journaux.



















: Voici une vidéo de l'intérieur du Capitole après l'envahissement de partisans de Donald Trump. Un bureau a été saccagé, des dossiers et des papiers ont été jetés partout au sol.



: Les sénateurs de la Géorgie retirent leur signature d'une motion d'objection après les violences au Capitole. Il s'agit d'un retournement car aucun sénateur (de Géorgie ou non) n'a soutenu l'objection faite à la Chambre alors que certains avaient dit qu'ils le feraient, rappelle CBS (en anglais).

: "La vraie question porte sur le parti républicain. Il y a à l'évidence une rupture au sein du parti républicain, analyse sur notre antenne l'ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis Gérard Araud. La direction traditionnelle s'est réveillée et a refusé de suivre Trump alors qu'à la Chambre une partie des jeunes suivent Trump."

: Voici quelques photos prises lors du coup de force des partisans de Donald Trump. Certains d'entre eux avaient apporté une croix en bois.

















(STEPHANIE KEITH/REUTERS)

: Au total, 52 personnes ont été arrêtées, a annoncé la police, dont 47 pour des violations au couvre-feu imposé dans la ville à partir de 18 heures (heure locale). Le chef de la police a précisé que 26 personnes ont été arrêtées dans l'enceinte du Capitole, plusieurs concernant des ports d'armes illégaux.

: La maire de Washington Muriel Bowser a étendu l'état d'urgence dans la capitale à quinze jours, rapporte CNN (en anglais). Ce prolongement devrait durer jusqu'au lendemain de l'investiture de Joe Biden, le 20 janvier.

: L'ancien président démocrate Bill Clinton a lui aussi dénoncé une "attaque sans précédent" contre les institutions américaines, "nourrie par plus de quatre années de politique empoisonnée". "La mèche a été allumée par Donald Trump", a-t-il accusé.







(Robyn BECK / AFP)

: Il s'agit d'une des images marquantes de la soirée. Un partisan de Donald Trump a porté le drapeau "dixie" dans l'enceinte du Congrès. Ce drapeau a été utilisé pendant la guerre de Sécession, entre 1861 et 1865, par le camp sudiste esclavagiste. Les onze étoiles représentent les Etats confédérés, qui, refusant l’abolition de l’esclavage, avaient décidé de quitter l’Union pour fonder un pays indépendant.









(MIKE THEILER/REUTERS)

: La femme morte après avoir participé au coup de force dans l'enceinte du Congrès a été abattue par la police du Capitole, a annoncé le chef de la police de Washington. Elle a été déclarée morte après son transfert à l'hôpital. Une enquête interne a été ouverte sur cet "événement tragique", a-t-il précisé. Suivez notre direct.

: "L'histoire se souviendra des violences aujourd'hui au Capitole, encouragées par un président qui a menti sans relâche sur l'issue d'une élection, comme d'un moment de déshonneur et de honte pour notre pays."



Dans un communiqué, l'ancien président a condamné l'intrusion de partisans pro-Trump dans le Capitole. Il a dénoncé le "crescendo violent" des derniers mois, alimenté par le refus des républicains de "dire la vérité".











(Mark Makela / Getty Images via AFP)

: Quelques minutes plus tard, la Chambre des représentants a à son tour écarté l'objection à 303 voix contre 121, franchissant un pas de plus vers la certification des résultats de l'élection présidentielle.

: Quelques heures après l'intrusion des partisans de Donald Trump, le Congrès américain a rejeté une première objection à la certification de la victoire de Joe Biden. Le Sénat a décidé, à une écrasante majorité de 93 voix contre 6, de ne pas donner suite aux objections d'élus républicains visant les résultats de l'élection présidentielle dans l'Etat de l'Arizona.

: Le sénateur démocrate de l'Oregon Jeff Merkley a filmé son retour dans le Congrès. Sur sa vidéo, on voit des meubles renversés, des débris de verre dans les couloirs. "La porte de mon bureau a été enfoncée alors qu'elle était ouverte, ils auraient pu simplement l'ouvrir", dit-il en montrant les dégâts.

: Le Capitole a été considéré comme sécurisé peu après 17h30 (heure locale). Les élus ont fait leur retour dans les chambres du Congrès peu après 20 heures pour reprendre le processus de certification de l'élection présidentielle.

: "Quand, dans une des plus vieilles démocraties du monde, des partisans d'un président sortant remettent en cause, par les armes, les résultats légitimes d'une élection, c'est une idée universelle –celle d'un homme, une voix– qui est battue en brèche."



"Nous ne céderons rien à la violence de quelques-uns qui veulent remettre en cause" la démocratie, a déclaré Emmanuel Macron dans une vidéo, après l'intrusion de manifestants pro-Trump dans le Capitole à Washington.

: On commence cette matinée par faire le point sur l'actualité :



• Scènes de chaos à Washington. Des partisans de Donald Trump ont envahi hier soir le Capitole, interrompant la certification de l'élection présidentielle qui devait confirmer la victoire de Joe Biden. La Garde nationale a été déployée, un couvre-feu instauré. Une femme est morte après avoir été blessée par balle. Suivez notre direct.



• Le Congrès américain a rejeté une première objection à la certification de la victoire de Joe Biden, quelques heures après l'intrusion violente de partisans pro-Trump au Capitole.



Alors que le chaos régnait au Capitole, les deux candidats démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff ont battu leurs rivaux républicains en Géorgie. Les démocrates reprennent donc le contrôle du Sénat.



• L'Agence européenne des médicaments puis la Commission ont donné leur accord pour le vaccin Moderna. Le groupe américain va donc obtenir une autorisation conditionnelle de mise sur le marché dans l'Union européenne pour son vaccin à ARN messager.



• La Chine a fait état hier de 63 nouvelles contaminations au Covid-19 ces dernières 24 heures –un record depuis juillet–alors que les autorités s'efforcent d'endiguer un foyer de coronavirus apparu dans la région limitrophe de Pékin.