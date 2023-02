Nouvelle-Orléans : la gastronomie française continue d'influencer la cuisine locale

Mardi 28 février, le JT de 13 Heures poursuit son feuilleton sur La Nouvelle-Orléans. Cette ville, la plus française des États-Unis, brille pour sa gastronomie.

À La Nouvelle-Orléans (États-Unis), des visiteurs s'apprêtent à expérimenter pour la première fois la cuisine de cette ville de Louisiane. La Cheffe Pat va leur enseigner comment préparer le gumbo, une soupe traditionnelle, mélange de viandes et de légumes. La recette débute avec un roux, une sauce héritée des Français. Elle ajoute ensuite une poignée d'épices, pour des saveurs typiques de la Louisiane. "Notre cuisine est indissociable de la terre qu'on occupe", affirme Cheffe Pat, de la New Orleans School of Cooking.

Le marché français, un lieu incontournable

David Durio est un pêcheur d'écrevisses, un des produits phares de la plupart des plats de la région. Les crustacés se retrouvent ensuite à la table des grands chefs. Ainsi, l'étouffé à l'écrevisse de Gus Martin, chef au restaurant Tujague, est considéré comme le meilleur de La Nouvelle-Orléans. Enfin, dernier passage obligatoire : le marché français où les visiteurs viennent déguster des beignets à la praline. Robert Harrison de Loretta’s Authentic Pralines s'est inspiré de la pâte à croissant.