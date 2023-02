Hiver : les feux de cheminées virtuels rencontrent un vif succès

Les feux de cheminées fictifs, disponibles sur internet, attirent de plus en plus. Ils permettent de recréer une ambiance chaleureuse, avec de fausses flammes.

Les feux de cheminées peuvent apporter de la convivialité ou de l'apaisement. Les Français seraient de plus en plus nombreux à opter pour des flammes virtuelles, sur écran de télévision. Dans le Vaucluse, un étudiant a adopté une cheminée fictive. "Je me mets ça en fond, c'est agréable, ça donne une petite ambiance", affirme Paul Dortindeguey, étudiant. Ces cheminées sont disponibles en seulement quelques clics sur internet.

"Se connecter à tout ce qui est réconfortant"

"Si vous ne pouvez pas mettre de cheminée, c'est une très bonne idée", estime une femme. Peut-elle avoir des vertus bénéfiques, autre qu'être simplement décorative. "Ça permet, ces cheminées virtuelles, de se déconnecter de tout ce qui peut paraître anxiogène et de se connecter à tout ce qui est réconfortant", explique Sylvie Liagre Clarac, psychologue. Avec leur impression de chaleur et leurs vifs crépitements, les feux de cheminées fictifs pourraient ainsi s'imposer en hiver.