Aurores boréales : le ciel français inondé de couleurs

Lundi 27 février, des aurores boréales ont de nouveau été aperçues dans le ciel français. Depuis deux jours, de nombreux amateurs ou professionnels ont pu immortaliser ce spectacle extrêmement rare dans l'Hexagone.

À Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), lundi 27 février, les aurores boréales ont émerveillé les photographes. Les passionnés étaient de sortie, dans le Pas-de-Calais ou pour capturer Le Mont-Saint-Michel (Manche) auréolé de volutes roses et mille reflets dans l’eau. Un phénomène que seuls les photographes chevronnés parviennent à révéler. Alexandre Croisier, astrophotographe, explique : "à l’œil nu, on va peut-être percevoir très légèrement l’aurore. […] L’appareil photo va réellement la révéler et donner toute son intensité lumineuse."

Un spectacle inédit

Habituellement, c’est dans les pays nordiques qu’on les observe. Les aurores boréales sont rares en France, une fois tous les dix ans en moyenne. Un spectacle inédit sur les plages normandes et au sommet des montagnes. Les nuages sont teintés. Depuis dimanche, d’autres pays d’Europe profitent de ces apparitions magiques.