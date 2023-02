Environnement : une usine recycle les textiles usés

L’industrie textile est responsable de 4 % des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, la société Renaissance textile recycle et revalorise les tissus usés.

Des lignes de blouses d’infirmière et de médecin fraîchement lavées et repassées. Chaque année, 3 700 tonnes de linge passent par la blanchisserie de l’hôpital de Nantes (Loire-Atlantique). Mais, depuis septembre 2022, même les vêtements abimés ne sont plus jetés. Les vêtements sont désormais triés pour être recyclés. Grâce à cette action, l’hôpital a déjà recyclé 15 tonnes de tissu et divisé son empreinte carbone par dix.

Des vêtements transformés en fibres

À 150 km de là, la société Renaissance textile a trouvé une solution pour donner une seconde vie à ces habits de travail. D’abord découpés, ils sont ensuite transformés en fibres : 85 % de la matière est récupérée et revalorisée. Avec, 4 000 tonnes de vêtements recyclés par an, 12 000 tonnes de vêtements peuvent être produites. Il s’agit d’un enjeu tant économique qu’écologique. En effet, recycler en France permet de relocaliser la filière textile, aujourd’hui portée à 80 % par le continent asiatique. D'ici à trois ans, trois nouvelles lignes de production doivent voir le jour et 110 emplois doivent être créés.