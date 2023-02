Banques : le coût des retraits aux distributeurs automatiques augmente

Des frais sont facturés lors de retraits dans des distributeurs automatiques différents de ceux de sa banque. En deux ans, ils ont augmenté de près de 48 %.

Retirer des billets dans un distributeur automatique pourrait coûter de plus en plus cher, mardi 28 février. Les retraits, gratuits dans les distributeurs de sa banque, peuvent être facturés jusqu'à 1,50 euro dans une autre agence. "Quand on est ailleurs, dans une autre ville, on fait quoi ?", s'interroge une femme qui retire environ 80 euros par semaine. Comme d'autres usagers, elle a constaté une augmentation des frais de retraits.

Retirer au maximum dans sa banque

"Je ne vois pas pourquoi on doit payer autant, parce qu'on retire juste de l'argent", se questionne une femme. Entre 2021 et 2023, le coût moyen annuel de quatre retraits déplacés dans une banque différente est passé de 8,60 euros à 12,75 euros en moyenne. Pour une professionnelle du secteur bancaire, mieux vaut anticiper pour éviter les frais. "Il faut retirer le moins possible, si on retire, c'est dans sa banque et, quand on retire, on ne fait pas plusieurs petits retraits", conseille Maël Bernier, meilleurtaux.com.