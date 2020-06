TRIBUNE. "Ajoutons du noir aux couleurs de l'arc-en-ciel" : une cinquantaine d'associations et personnalités LGBT+ s'engagent contre le racisme

Des rassemblements ont eu lieu dans toute la France pour rendre hommage à George Floyd, tué par un policier blanc à Minneapolis. La mort de cet Afro-Américain laisse les signataires de cette tribune "abasourdis, indignés et révoltés".

La mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, à Minneapolis le 25 mai dernier, alors qu'un policier l'immobilisait avec un genou sur le cou, a suscité une vague d'indignation dans le monde entier. L'affaire rappelle la mort d'Eric Garner, un homme noir décédé en 2014 à New York après avoir été asphyxié lors de son arrestation par des policiers blancs. Lui aussi avait dit "Je ne peux pas respirer", une phrase devenue un cri de ralliement du mouvement Black Lives Matter ("La vie des Noirs compte"). Les obsèques de George Floyd, dans une église du Texas mardi 9 juin, ont mêlé les hommages et les appels enflammés à s'attaquer, enfin, au racisme qui "blesse l'âme" de l'Amérique. Des rassemblements ont également eu lieu dans toute la France. Des associations et personnalités LGBT+ ont pris part à ces hommages pour dénoncer toutes les formes de racisme. Elles s'expriment ici librement.

Les images inacceptables enregistrées en plein jour à Minneapolis, d'un officier de police blanc, maintenant avec son genou sur le cou un homme noir à terre, jusqu'à son décès au bout de 8 minutes 46 secondes, seront-elles les dernières ? Nous sommes toutes et tous abasourdi·e·s, indigné·e·s, révolté·e·s. Pourtant, comme nous y invite l'ancien président Barack Obama, nous devons "canaliser notre colère légitime vers une action pacifique, durable et efficace".

Les réactions partout dans le monde face à la mort de George Floyd traduisent un malaise plus profond et un rejet de toute forme de discrimination et de racisme, mais également une exigence de plus d'humanisme, d'égalité et de droits humains. En tant que personnes LGBT+, quelles que soient nos origines vraies ou supposées, notre couleur de peau, au-delà de nos identités de genre et de nos orientations sexuelles, nous savons combien il est difficile de revendiquer le droit d'être nous-mêmes et de dénoncer les discriminations, le harcèlement, ainsi que la violence dont nous sommes parfois l'objet.

D'innombrables fois, les personnes et les associations LGBT+ ont manifesté pour exiger l'égalité des droits et le respect, dans l'espace public, au travail, comme dans la sphère privée. Nous savons que l'appartenance à plusieurs catégories discriminées multiplie le fardeau des inégalités et des stigmatisations. Cela doit changer.Les signataires de la tribune

Nous nous souvenons que deux femmes transgenres, Marsha P. Johnson et Silvia Rivera, ainsi qu'un drag king, Stormé DeLarverie, étaient aux avant-postes des émeutes de Stonewall, il y a 51 ans. Nous nous souvenons aussi que la première était noire, la deuxième latino et la troisième métisse.

"Le temps est venu de nous mobiliser encore plus"

Et en France ? Malgré une histoire différente et dans un contexte de manifestations, quatre ans après la mort d'Adama Traoré, nous affirmons que le racisme, ainsi que toutes formes d'inégalités et de discriminations, découlant de comportements individuels ou systémiques sont également inacceptables et contreviennent à notre idéal universaliste et républicain.

Nous, associations et personnalités lesbiennes, gays, bisexuel·le·s, transgenres et intersexes et toutes les autres variantes d'identités de genre ou d'orientations sexuelles (LGBT+), savons que l'égalité n'est jamais acquise : il faut se battre pour elle.Les signataires de la tribune

Et si malheureusement au sein de notre communauté LGBT+, nous constatons encore la faible représentation de toutes les minorités (couleur de peau, origine ethnique avérée ou supposée…) dans nos propres structures et organisations, nous avons progressé dans la convergence des luttes contre toutes les formes de discrimination. Si nous nous sommes engagé·e·s à être plus inclusif·ive·s et plus représentatif·ive·s de toutes les diversités de la société, le temps est venu de nous mobiliser plus encore aux côtés des antiracistes.

Nous, associations et personnalités LGBT+, sommes donc naturellement solidaires du mouvement Black Lives Matter et de tous les combats pour lutter contre le racisme, partout dans le monde.Les signataires de la tribune

Alors concrètement, que proposons-nous ? Nous nous engageons à proposer, soutenir ou mener des actions diverses (culturelles, éducatives, informatives...) dans nos écosystèmes associatifs, professionnels et personnels, pour aider à la progression d'un idéal d'équité et d'égalité face à la loi dans une communauté plurielle. Souvenons-nous des paroles de Martin Luther King : "En fin de compte, nous nous souviendrons non pas des paroles de nos ennemis mais du silence de nos amis." A l'instar d'un collectif de 75 associations LGBT+ aux Etats-Unis, prenons la parole, rejoignons le mouvement, agissons de manière engagée et pacifique pour lutter contre le racisme et toute forme de discrimination. Et vous aussi, ajoutez du noir aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Retrouvez ci-dessous la liste des signataires :

Aga-Tha-Les (réseau LGBT + chez Thales)

AIDES

Association française des avocats LGBT+

ChezPapaPapou

Comité IDAHO France

Eagle France (réseau LGBT+ chez IBM )

Fondation FIER

France·tv pour tou·te·s

Fédération Sportive Gaie et Lesbienne (FSGL)

Le Girofard

Le Refuge

Les BASCOS

LGBT Talents

Mobilisnoo

Paint (média LGBT)

Personn'Ailes

Pride@Airbus

Rainbhôpital

SOS Homophobie

Stop Homophobie

Voce (réseau LGBT+ chez Barilla France)

