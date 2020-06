EN IMAGES. Toronto, Londres, Berlin... Les manifestations antiracistes se multiplient dans le monde après la mort de George Floyd

Si la colère ne retombe pas aux Etats-Unis après la mort de cet Afro-Américain tué par un policier blanc, elle se répand désormais dans le monde.

Indignation mondiale. Alors que les manifestations et émeutes s'enchaînent aux Etats-Unis après la mort de George Floyd, Noir américain tué pendant une interpellation par un policier blanc, la colère s'est propagée dans le monde. Dans le viseur de ces manifestants : les violences policières et le racisme. A Montréal, des milliers de personnes ont défilé, dimanche 31 mai, mais la manifestation a dégénéré en affrontements et en pillages au centre-ville dans la soirée.

>>Mort de George Floyd : "en colère", Michael Jordan dénonce le "racisme enraciné" aux Etats-Unis. Suivez notre direct.

En Europe, des centaines de personnes ont manifesté à Londres, le même jour, pour protester contre la mort de cet Afro-américain de 46 ans. Les mêmes pancartes ont également été vues à Berlin et jusqu'à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Les manifestants se sont rassemblés devant le consulat des Etats-Unis, scandant des slogans comme "Black lives matter" ("la vie des Noirs compte") ou "No justice, no peace" ("pas de justice, pas de paix").