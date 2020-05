Qui était George Floyd, dont la mort après une intervention policière est à l'origine des manifestations qui secouent les Etats-Unis ?

Avant de devenir un tragique symbole du combat contre les violences policières aux Etats-Unis, George Floyd était un ancien rappeur et sportif, récemment arrivé à Minneapolis en quête d'un "nouveau départ" selon ses proches.

Les Etats-Unis sont une nouvelle fois le théâtre de manifestations et d'émeutes contre le racisme et la violence policière. Et un nouveau nom s'est ajouté à la longue liste des Noirs américains devenus des symboles de ce combat : celui de George Floyd, 46 ans, mort lundi 25 mai après son interpellation par un policier, Derek Chauvin, mis en examen vendredi pour "meurtre au troisième degré" et "homicide involontaire".

Depuis, les hommages à la mémoire de George Floyd se sont multipliés. Et ses proches, dans les médias, livrent le portrait de cet homme dont le monde entier a découvert le visage sur la vidéo montrant son arrestation et sa mort. Franceinfo revient sur les épisodes marquants de sa vie.

Un Texan arrivé à Minneapolis après un passage en prison

Quatrième ville des Etats-Unis, Houston a aussi été le théâtre d'importantes manifestations ces derniers jours, et la mort de George Floyd y a une résonance particulière : né en Caroline du Nord, il était arrivé dans la ville du Texas pendant son enfance, et y a vécu la majeure partie de sa vie. C'est aussi là que vivent ses deux filles, nées de deux relations différentes, et sa petite-fille.

Il avait quitté la ville pour Minneapolis, à l'autre bout du pays, il y a quelques années. Mais différents proches donnent des dates et des raisons différentes de son départ.

Christopher Harris, présenté par le Guardian comme un ami d'enfance, explique avoir convaincu George Floyd de l'y rejoindre vers 2014, lorsque ce dernier est sorti de prison. Des documents de justice publiés par le Daily Mail montrent en effet qu'en 2009, il avait plaidé coupable pour "vol à main armée" et avait été condamné à cinq ans de prison. Lors d'un cambriolage en bande, commis en 2007, l'enquête judiciaire a déterminé qu'il avait pointé un pistolet sur la victime.

Il voulait recommencer à zéro, prendre un nouveau départ. Il était heureux de ce changement.Christopher Harrisau Guardian

Roxie Washington, la mère de la plus jeune fille de George Floyd, parle, elle, au Houston Chronicle d'un départ définitif en 2018, avant tout motivé par sa difficulté à trouver un emploi à Houston. Ses proches s'accordent à dire qu'il appréciait sa cité d'adoption : "Il y était heureux. Il s'était fait des amis et m'avait dit qu'il étudiait pour devenir chauffeur-routier", raconte une de ses cousines, Shareeduh Tate, au New York Times. "Il était rentré pour l'enterrement de sa mère il y a deux ans et m'a dit qu'il avait décidé de rester" à Minneapolis.

Le maire de Houston, Sylvester Turner, a affirmé lors d'une conférence de presse qu'il serait enterré dans sa ville d'origine, rapporte le New York Times.

Un ancien sportif prometteur, proche d'un pro de la NBA

Les proches de George Floyd, nombreux à le qualifier de "doux géant", se souviennent également de lui pour son parcours sportif dans sa jeunesse. A Houston, il avait été un joueur prometteur de l'équipe de football américain de son lycée, pour laquelle on le voit réussir un touchdown sur des images retrouvées par une journaliste d'une chaîne de télévision de Houston.

Here’s George Floyd scoring a touchdown in ‘92. What a play. Yates HS game hero.



Probably seems like a lifetime ago to Floyd’s family and friends.



Now, they’re planning his funeral while protestors march in his name. #georgefloyd #abc13 https://t.co/v7hWULfled pic.twitter.com/S5RLFM1Pwh — Courtney Fischer (@CourtneyABC13) May 27, 2020

George Floyd était aussi un talentueux basketteur, qui avait un temps quitté Houston et décroché une bourse pour rejoindre l'équipe d'une université de Floride. "C'était plutôt un bon athlète, qui marquait en moyenne 12 à 14 points par match", se souvient son coach d'alors, George Walker, retrouvé par CNN. George Floyd était également un proche de l'ancien joueur de basket professionnel Stephen Jackson, champion de NBA. L'ex-membre des Spurs et Warriors a raconté qu'ils avaient grandi dans le même quartier de Houston, et qu'il le surnommait "Twin" (jumeau en anglais) à cause de leur ressemblance physique. "Il était talentueux dans deux sports, et la seule différence entre moi et ce frère est que j'ai eu davantage d'opportunités que lui", a-t-il écrit sur Instagram, postant également une photo de son ami en uniforme de footballeur.

Un rappeur amateur, qui a côtoyé une figure du genre

Après deux années en Floride, George Floyd a quitté l'université pour retrouver Houston et suivre une autre passion, la musique. Rappeur amateur, il enregistrait sous le nom de Big Floyd. Il avait intégré un temps, rapporte le Houston Chronicle, la Screwed Up Click, un groupe formé autour du producteur DJ Screw, légende du hip-hop, célèbre pour son style ralenti à l'extrême, qu'il a inventé. Apparu sur des mixtapes de ce dernier, George Floyd avait également sorti un album en 2000 avec un autre groupe, Presidential Playas. Le site Stereogum a compilé les quelques rares morceaux de Big Floyd encore écoutables en ligne.

Un videur qui avait travaillé dans le même bar que Derek Chauvin

A Minneapolis, George Floyd a notamment exercé le métier de videur dans plusieurs établissements dont le bar-discothèque El Nuevo Rodeo. Interrogée par plusieurs médias, l'ex-propriétaire a révélé qu'elle employait également Derek Chauvin, le policier accusé de l'avoir tué et mis en examen vendredi. Ce dernier a été responsable de la sécurité de l'établissement pendant près de 17 ans, a expliqué Maya Santamaria à l'agence Associated Press.

George Floyd, lui, a travaillé pour le bar en 2019, lors d'une dizaine de soirées. Mais elle juge peu probable qu'ils se soient croisés, et encore moins qu'ils aient pu se reconnaître au moment de l'interpellation de George Floyd : la sécurité était assurée par plusieurs dizaines de personnes, et Derek Chauvin travaillait à l'extérieur du bar, tandis que les videurs comme George Floyd se trouvaient à l'intérieur.

Il avait perdu son travail à cause du Covid-19

Selon ses proches, George Floyd avait exercé plusieurs emplois de chauffeur-routier et d'agent de sécurité dans le Minnesota. Jovanni Thunstrom, qui était à la fois le propriétaire de l'appartement qu'il louait et du bar où il travaillait principalement comme videur, le Conga Latin Bistro, affirme au New York Times que George Floyd lui avait confié peu avant sa mort chercher un nouvel emploi, le bar étant fermé depuis mars à cause des mesures prises contre l'épidémie de Covid-19. Son ami Christophe Harris raconte au Guardian qu'il lui avait donné des conseils pour contacter une agence d'intérim, la veille de sa mort.