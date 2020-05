DIRECT. Mort de George Floyd : les Etats-Unis toujours sous haute tension, le couvre-feu imposé dans plusieurs villes

#CORONAVIRUS Le pape François s'exprime à l'occasion de la fête de la Pentecôte : "tout sera différent" après l'épidémie planétaire de coronavirus. "Lorsque nous sortirons de cette pandémie, nous ne pourrons pas continuer à faire ce que nous faisions, et comme nous le faisions", déclare le souverain pontife dans cette vidéo tout en appelant à une "société plus juste et plus équitable plus chrétienne, non pas en paroles, mais dans les faits".