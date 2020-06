VIDEOS. La Place de la République plongée dans un silence de 8 minutes 46 en hommage à George Floyd

SOS Racisme et la famille d'Adama Traoré ont appelé à manifester place de la République contre les violences policières et en hommage à George Floyd.

Huit minutes et quarante-six secondes de silence place de la République. Comme annoncé par SOS Racisme, qui avait demandé qu'"au moment où George Floyd sera enterré, nous respecterons 8'46" de silence", dans son appel à manifester mardi 9 juin place de la République à Paris. C'est le temps pendant lequel Derek Chauvin, un policier blanc a maintenu un de ses genoux sur la nuque de George Floyd, provoquant sa mort. "Nous y dirons aussi notre refus, en France, du racisme dans la police et dans la société", a tweeté le président de SOS Racisme, Dominique Sopo.

La famille d'Adama Traoré, un jeune homme noir de 24 ans mort en 2016 dans des conditions controversées lors d'une opération de police que ses proches comparent au décès de l'Américain George Floyd, a également appelé à manifester ce mardi pour dénoncer les violences policières. Plusieurs syndicats (CGT, FSU, Unsa), partis politiques (EELV, PS, LFI, PCF), organisations étudiantes et lycéennes (Fage, Unef, UNL), associations et ONG (Ligue des droits de l'homme, MRAP, Cran) se sont associés à cet appel.

8'46" de silence place de la République en hommage à George Floyd pic.twitter.com/tnZxgTmIou — Antoine Marette (@antoine_marette) June 9, 2020

Le sort de George Floyd a suscité un vaste mouvement de colère et de protestation contre le comportement de la police, et a débordé hors des frontières des Etats-Unis, de Londres à Sydney en passant par Rome et Madrid, où les manifestants ont bravé les interdits liés à la crise sanitaire pour protester contre le racisme et les brutalités policières. En France, sa mort rappelle également celle de Cédric Chouviat, asphyxié lors de son interpellation.

Huit minutes et 46 secondes de silence, place de la République à #Paris. Hommage à #GeorgeFloyd, mort après avoir passé ce temps avec le genou d'un policier sur sa gorge. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/JZhVOvtn4I — actu Paris (@actufrparis) June 9, 2020

D'autres rassemblements et hommages pour saluer la mémoire de George Floyd sont organisés dans plusieurs villes françaises : Lille, Bordeaux, Grenoble, Dijon, Amiens, Bourges, Poitiers, Angers... Samedi, ces rassemblements avaient réuni quelque 23.000 personnes en France, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur.

Interrogé ce mardi matin sur BFM, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a prévenu que si les rassemblements demeuraient interdits, il avait accepté qu'ils se tiennent. "Je crois que l'émotion mondiale, qui est une émotion saine sur ce sujet, dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent", a-t-il dit.