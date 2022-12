International : un échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie

La basketteuse américaine Brittney Griner, emprisonnée depuis dix mois en Russie, a été libérée, jeudi 8 décembre, en échange d’un trafiquant d’armes russe détenu aux États-Unis.

À l’aéroport d’Abou Dhabi, un échange de prisonniers, jeudi 8 décembre, comme au temps de la Guerre froide. La basketteuse américaine, Brittney Griner, a pris la route pour le Texas. Elle avait été arrêtée il y a dix mois en possession d’une vapoteuse et de liquides contenant du cannabis, produits interdits en Russie. De leur côté, les États-Unis ont libéré un trafiquant d’armes russe, Viktor Bout, qui purgeait une peine de 25 ans de prison.

Un soulagement pour l’Amérique



La libération de cet homme représente une perte considérable pour Washington (Etats-Unis). Interpellé en 2008, en Thaïlande, il est l’un des criminels Russes les plus célèbre. Sa vie a inspiré le film Lord of war avec Nicolas Cage. Brittney Griner a retrouvé le sol américain en fin de matinée, vendredi 9 décembre, un soulagement pour l’Amérique. Elle est une figure du basketball, en raison de son palmarès et de ses engagements comme athlète homosexuelle. Son arrestation était considérée comme une pression de Moscou sur Washington, en plein conflit en Ukraine.