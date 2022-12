Italie : découverte de l’atelier de fabrication de Pinocchio

En Italie, dans le Piémont, une entreprise fabrique près de 100 000 figurines de Pinocchio chaque année. Le personnage célèbre s’exporte dans le monde entier.

Dans une vallée du Piémont (Italie), se trouve un artisan que l’on croirait tout droit sorti d’un film de Disney. Depuis près de 60 ans, Giuseppe Piana ou maître Gepetto, vend ses Pinocchio partout dans le monde. L’artisan en fabrique près de 100 000 chaque année, de presque toutes les tailles. Une affaire de famille. À la peinture, ses filles ont le geste sûr. "Je regardais beaucoup mes tantes et puis j’ai essayé, j’ai fait des erreurs les premières fois et ensuite, je me suis améliorée", confie Cinzia Piana.

Des jouets exportés dans le monde



Les aventures de Pinocchio commencent un peu plus bas dans la vallée, à Omegna. Le gendre de Giuseppe, menuisier, taille les petites figurines. Grâce aux différents outils de son atelier, Valentino Alessi peut faire des nez grands ou petits, "cela dépend de comment se comporte Pinocchio." Les jouets fabriqués sont en grande partie vendus aux touristes qui passent dans les grandes villes italiennes, mais sont aussi exportés en Amérique, en Nouvelle-Zélande ou en France.