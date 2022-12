Santé : les comportements à adopter face au froid

Le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 13 Heures vendredi 9 décembre, démêle le vrai du faux des comportements à adopter lorsqu’il fait froid.

Pour lutter contre le froid, est-il vrai qu’il faut manger plus gras et en plus grosse quantité ? "Non, ça n’a pas d’utilité d’abord parce qu’on a des réserves, certains en ont plus que d’autres, (...) par contre il faut manger équilibré", répond le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 13 Heures vendredi 9 décembre. En revanche, il est vrai que certaines personnes, particulièrement les nourrissons, les seniors et ceux atteints d’une maladie, sont plus fragiles face au froid.

Se protéger contre le froid

Boire quelque chose de chaud, est-ce efficace ? "Non, ça ne marche pas, mais c’est agréable et de toute façon, ça n’aurait pas d’effet délétère donc faites-vous plaisir quand même", poursuit Damien Mascret. Par ailleurs, il ne faut surtout pas boire de l’alcool "qui augmente la perte de chaleur". Enfin, pour se protéger contre le froid, il faut être bien équipé, par exemple avec des gants en coton ou en cuir.