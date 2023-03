États-Unis : dans le Mississippi, des habitants sidérés par les dégâts causés par les tornades

Aux États-Unis, le Mississippi a été violemment touché par des tornades. Plus de 24 heures après, dimanche 26 mars, les habitants constatent les dégâts et s'organisent pour sauver ce qui peut l'être.

Le paysage de Rolling Fork, dans le Mississippi (États-Unis) a été rasé sur tout le trajet des tornades. Aucune maison n'a résisté sur leur passage, et la ville ressemble désormais à une zone de guerre. Ces minutes d'enfer ont traumatisé la population, toujours hébétée, dimanche 26 mars, plus de 24 heures après les faits. "C'est la chose la plus effrayante de ma vie. J'ai pensé que je n'y survivrais pas, car cet arbre-là, il était avant dans notre jardin. S'il s'était couché vers la maison, je ne serais pas ici pour vous parler", témoigne une femme.

Au moins 25 morts

Habitants et volontaires tentent de sauver ce qui peut encore l'être. "Cela fend le cœur de revenir chez soi, et de voir la ville où l'on a grandi complètement anéantie", confie une autre habitante. Au moins 25 personnes sont décédées, et des dizaines sont blessées. Des fonds fédéraux vont être alloués pour financer des logements provisoires et les travaux de réparation. Dimanche soir, de nouvelles intempéries sévissent.