Alimentation : la France se pose en leader mondial sur le marché des insectes

Pour remplacer les protéines animales dans l’élevage ou dans l’alimentation humaine, plusieurs fermes françaises ont fait le pari des insectes. Le marché devrait s’élever à plusieurs milliards d’euros en 2030.

Des entreprises françaises sont devenues leader sur la scène mondiale des produits à base d’insectes pour nourrir les animaux, et bientôt les hommes. À Rethel (Ardennes), dans une ferme de 16 000 m2 sortie de terre en 18 mois, Cédric Auriol a développé son entreprise, Agronutris. 12 ans de recherche et 100 millions d’euros investis ont permis d’inventer les conditions d’élevage de la mouche soldat noire. Cette espèce à la capacité de transformer ses œufs microscopiques en larves 10 000 fois plus grosses. Pendant dix jours, elles se nourrissent de déchets végétaux récupérés dans les industries voisines.

L’Etat français confiant

L’élevage d’insectes est une filière prometteuse sur laquelle l’Etat français a misé pour assurer sa souveraineté alimentaire. La banque publique d’investissement a soutenu plusieurs start-ups afin qu’elles se développent à dimension industrielle. La plus grande ferme d’insectes du monde se trouve ainsi à Nesles, dans la Somme. Ce marché est évalué à plusieurs milliards d’euros d’ici 2030, dans une filière où la France se positionne en tête.