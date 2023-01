États-Unis : au moins 17 morts dans des tempêtes en Californie

L'ouest du pays est touché depuis plusieurs semaines par de fortes pluies ce qui provoque de terribles inondations et des glissements de terrain. Les habitants de plusieurs régions ont dû être évacués.

En Californie, 110 000 foyers ont été privés d'électricité suite à la tempête qui a ravagé l’État américain. Mardi 10 janvier en fin de journée, une courte accalmie permet de découvrir l’ampleur des dégâts causés par la tempête qui s’est abattue sur la Californie, aux États-Unis. Dans la petite ville de Planada, au centre de l’État, on ne compte plus le nombre de maisons et de voitures sous les eaux. Près de Los Angeles, une route s’est carrément effondrée faisant un trou de quatre mètres de profondeur.

"C’est probablement la pire inondation depuis 1984"



À Aptos, au nord de la cité des anges, les deux jours de pluie torrentielle ont fait des dégâts incalculables. "C’est probablement la pire inondation que j’ai vu ici depuis 1984. Le ruisseau d’Aptos coulait si intensément que j’ai cru qu’il allait arracher notre petite allée piétonne" décrit Doug Spinelli, habitant de la ville. Ces dernières semaines, une succession de tempêtes en Californie a déjà provoqué la mort de 17 personnes.