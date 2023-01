Consommation : des produits sans sucres ajoutés mais remplacés par des graisses

Les produits dits allégés en sucre sont un enjeu pour la santé. Toutefois, attention aux mentions "sans sucre ajouté". Censées nous rassurer, elles sont aussi un argument de vente.

Les produits allégés en sucre sont de plus en plus nombreux dans les rayons des supermarchés. Selon une enquête, 5 % des Français mènent un régime sans sucre. Et même si ces produits sont souvent plus chers que la moyenne, ils attirent de nombreux consommateurs. "Je pense que c'est surtout du marketing. En général, ce sont des produits plus chers, faits pour attirer l'œil", dit une consommatrice.

Gare aux édulcorants et au sel

Cela peut être du marketing, mais aussi une réelle envie de produire moins sucré, comme chez Funky Veggie. La marque propose, par exemple, des céréales au beurre de cacahuète avec 60 % de sucre en moins que la moyenne. "Cela fait des années que les consommateurs quittent le monde des céréales justement parce que c’est trop sucré. (...) Moi, mes enfants, je ne voulais plus leur donner des céréales comme on en trouvait", déclare Adrien Decastille, cofondateur de la marque. Attention tout de même aux paquets avec la mention "sans sucre ajouté". Parfois, ils pourraient être plus sucrés que d’autres produits du fait des sucres naturels. Il faut aussi faire attention aux édulcorants et au sel, ajoutés pour compenser l’absence de sucre.