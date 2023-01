Environnement : une application récompense la mobilité douce

Une nouvelle application récompense ceux qui font de l'exercice. À chaque fois que vous laissez votre voiture au garage, vous gagnez quelques euros.

Nadia Fligitter, chef d'entreprise dans la restauration, roule dans les rues de Lyon (Rhône) et si elle y met autant de cœur, c’est parce que chaque fois qu’elle pédale, elle gagne de l’argent. Depuis un an et demi, elle utilise l’application Vazy basée sur un principe simple : chaque kilomètre parcouru à vélo, en marchant ou à trottinette permet de cumuler des points. Les points offrent ensuite des réductions chez les commerçants locaux. Plus de 220 commerces y participent.

Encourager les gens

Nadia Fligitter va utiliser ses points dans un escape game avec des amis. "Grâce aux points de l’application, on va passer un bon moment ensemble et en plus, on a économisé 15 % sur le prix de la réservation de cette salle donc à peu près 15 euros", décrit-elle. Loïc Robbiani, le créateur de l’application, voulait motiver et encourager les gens en les récompensant dans leur pratique de mobilité douce. Ainsi, Léo Thurne, technicien informatique, a lui aussi décidé de marcher pour effectuer son trajet domicile-travail.