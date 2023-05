Chartreuse : les Américains raffolent de la liqueur élaborée par les moines

Les moines qui produisent en France la célèbre chartreuse, une liqueur inventée il y a quatre siècles, croulent sous les commandes des bars à cocktail les plus branchés des Etats-Unis.

C’est une liqueur dont la réputation a traversé l’Atlantique, jusqu’aux États-Unis. En cocktail, en digestif ou simplement nature, les Américains raffolent de la chartreuse et en redemandent. Élaborée par les moines depuis 1 605, elle a été popularisée au cinéma et dans la littérature américaine. Les États-Unis aujourd’hui absorbent la moitié des ventes à l’étranger. Un enthousiasme toujours plus grand, comme le constate une caviste, installée à Washington. "Nous avons la chartreuse verte et la chartreuse jaune pour le moment. Il y a une énorme demande, c’est devenu très à la mode", confirme Ambert Thompson.

Préserver leur vie monacale

Une demande grandissante, mais les moines ont décidé de se fixer des limites. À 6 000 km des États-Unis, ils sont 30 à vivre reclus dans le monastère de la Grande Chartreuse. Il est impossible de les rencontrer. La fabrication de la liqueur est leur principale ressource. Les Chartreux et les laïques qui travaillent avec eux, ont décidé de ne pas produire plus malgré le succès, et d’imposer des quotas de bouteille à leurs clients. Ils veulent arrêter la course à la croissance, pour préserver leur vie monacale. Autre raison : le respect de l’environnement, pas compatible selon les moines, avec une croissance effrénée. Il y a 130 plantes dans la composition de la liqueur, dont seuls les moines connaissent la recette.