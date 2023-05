Environnement : le biochar, un charbon vert pour sauver la planète ?

Le biochar, un charbon végétal, permet notamment de séquestrer le dioxyde de carbone. Il est la nouvelle star des investisseurs.

Une nouvelle production a vu le jour en pleine forêt des Landes à Lacanau (Gironde) : une solution pour emprisonner le carbone. Le biochar, un charbon végétal, est un défi d’avenir pour lutter contre le changement climatique. Ce charbon de bois, beaucoup plus fin, est produit à partir des forêts incendiées. Chaque tonne de biochar séquestre l’équivalent de 2,5 tonnes de dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre.

Remplacer le ciment

La transformation a lieu par pyrolyse. Le bois ou tout autre résidu agricole est ramassé, mis au four et chauffé à très haute température, sans oxygène. Les gaz émis sont utilisés pour produire de l’électricité. Reste du charbon de bois classique et du biochar, récupéré puis refroidi durant 24 heures. La production est notamment utilisée dans le bâtiment. Pour la première fois en France sur un chantier près de Lyon (Rhône), le biochar, bien moins énergivore que le ciment, est utilisé en remplacement. "On a un ciment qui est un puits de carbone, dont le bilan carbone net est négatif", explique Laurent Legay, directeur marchés et offre chez Vicat.

L’agriculture s’empare également du biochar, comme au Brésil ou plusieurs investisseurs ont parié plus de 10 millions d’euros sur une jeune entreprise française, qui vient d’inaugurer un des plus grands sites de production de biochar au monde.