Visite de Zelensky à Paris : les livraisons d’armes au cœur des discussions ?

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est en visite à Paris, dimanche 14 mai. Un diner de travail est prévu dans la soirée avec Emmanuel Macron.

La question des armes devrait logiquement être au menu du diner entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, dimanche 14 mai. "Pour l’instant, on attend toujours Volodymyr Zelensky, qui devrait arriver dans les prochaines minutes. Emmanuel Macron et le président ukrainien vont diner en tête-à-tête", rapporte la journaliste Béatrice Gelot, en direct du palais de l’Élysée (Paris).

Volodymyr Zelensky souhaite obtenir des armes



"À l’Élysée, on sait que la contre-offensive ukrainienne est proche. Officiellement Paris parle encore de soutien sur les plans humanitaires et militaires, mais le président ukrainien ne cesse de réclamer davantage d’armes, et pourquoi pas des avions de combat", poursuit la journaliste. De son côté, Paris réaffirme sa volonté de ne pas livrer d’avions de combat. Volodymyr Zelensky doit passer la nuit à Paris, et devrait repartir dans la matinée de lundi.