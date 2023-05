Guerre en Ukraine : dans le Donetsk, des soldats ukrainiens préparent la contre-offensive

Quelle est la situation sur le front, dans l’est de l’Ukraine ? Reportage sur un front, dans la région de Doniestk auprès des militaires ukrainiens.

L’offensive ukrainienne est-elle en train de fragiliser les positions russes ? La journaliste Maryse Burgot, en direct de Zaporijia (Ukraine), rapporte dans la soirée du dimanche 14 mai que Kiev "dit avoir repris dix positions" dans la zone de Bakhmout. Son équipe a suivi des militaires ukrainiens sur un front dans la région de Donetsk. Alors qu'une partie du village est tenue par les Russes, une antenne satellite a été installée afin de rester en contact avec le commandement.

Les yeux des commandants qui dirigent les attaques

Leur planque du jour se situe dans un immeuble. "Il y a de la place pour se cacher. Difficile pour l’ennemi de nous repérer ici. Et on a un accès vers toutes les directions", confie un soldat. Ces hommes et leurs engins sont l’une des clés de la grande contre-offensive, et les yeux des commandants qui dirigent les attaques. Pour ne pas être repérés, les soldats manœuvrent les drones loin des fenêtres. Ils zooment sur la campagne environnante afin de repérer les soldats russes et leurs équipements. Ils sont toutefois tenus au secret absolu, car le succès de la contre-offensive dépend de leurs informations.