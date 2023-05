Visite de Zelensky à Paris : quelle aide de la France pour l’Ukraine ?

Après Rome et Berlin, Volodymyr Zelensky se rend dans la soirée du dimanche 14 mai à Paris, pour s’entretenir avec Emmanuel Macron. Le président ukrainien cherche à renforcer sa puissance militaire, alors les préparatifs de sa contre-offensive s'achèvent.

Avant sa contre-offensive militaire sur le terrain, Volodymyr Zelensky engage depuis plusieurs jours une offensive diplomatique en Europe de l’Ouest. Après l’Italie et l’Allemagne, le président ukrainien se rend dans la soirée du dimanche 14 mai à Paris, dans le but de récupérer davantage de matériel militaire avec des armes et des avions. L’Allemagne a déjà promis davantage de chars et d’armes, et l’Angleterre a fait un pas en avant en accordant des missiles Storm Shadow.

Une contre-offensive décisive

Après 445 jours de guerre, les positions de l’Ukraine et de la Russie évoluent peu. Zelensky sait que sa contre-offensive, prévue dans les prochains jours ou les prochaines semaines, sera décisive. Il veut donc mobiliser tous ses alliés européens. Il va s’entretenir en tête-à-tête pour un dîner avec Emmanuel Macron, afin de savoir si la France va renforcer son aide militaire.