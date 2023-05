N. Perez, E. Pelletier, T. Cuny, A. Hanquet, L. Pekez, Y. Moine, C. Théopoulos, France 3 Régions, C. Ricco

Une fusillade en Meurthe-et-Moselle samedi soir 13 mai, et trois morts en trois jours à Valence, dans la Drôme. L’éclatement géographique des règlements de comptes inquiètent les services de police spécialisés, qui n’arrivent pas à réguler un volume impressionnant de drogue qui circule. Comment l’endiguer ?

Règlements de compte à Cavaillon (Vaucluse), coup de filet à Mersac, près d’Angoulême (Charente), guérilla urbaine entre narco-trafiquants à Valence (Drôme), et des saisies record. Le trafic de drogue gagne du terrain et s’implante au fil des mois dans toutes les villes moyennes. Il existerait en France près de 4 000 points de deal, selon le ministère de l’Intérieur. Des petites villes en apparence paisibles, comme au Creusot (Saône-et-Loire), où l’hiver dernier, en pleine nuit, un homme a mitraillé la façade d’un bar-tabac fréquenté par des trafiquants de drogue.

Près de 66 tonnes de drogue saisies en France en 2022

Au Havre (Seine-Maritime), il y a un an, des échanges de tirs entre narco-trafiquants et des policiers ont eu lieu en plein jour au milieu des automobilistes. Pourquoi ces petites villes, jusqu’ici épargnées, sont-elles aujourd’hui gangrénées par le trafic ? Selon Frédéric Vaux, directeur de la police nationale, interrogé dimanche matin 14 mai sur Franceinfo, "la production mondiale de produits stupéfiants augmente régulièrement. Ces trafiquants-là cherchent à écouler leur merchandise le plus possible, et sur toute l’étendue du territoire national".

Le marché de la drogue ne cesse de s’étendre sur tout le territoire, et 2022 a été une année record. Toutes drogues confondues, près de 66 tonnes ont été saisies. Et il ne s’agit là que de la partie émergée de l’iceberg.