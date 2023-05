Présidentielle en Turquie : bras de fer entre le camp Erdoğan et son opposant, Kemal Kiliçdaroglu

Dimanche soir 14 mai, les yeux des grands acteurs géopolitiques de la planète sont fixés sur l’issue du scrutin de l'élection présidentielle qui est en train de se jouer en Turquie. En direct d’Istanbul, on retrouve Agnès Vahramian, qui suit l’évolution des résultats.

Un bras de fer est engagé, dimanche 14 mai en Turquie, entre le camp Erdogan et celui de son opposant, Kemal Kiliçdaroglu. "Une bataille de chiffres, une guerre de communiqués, selon l’agence semi-officielle Anadolu", relate Agnès Vahramian, en direct d’Istanbul (Turquie). "Sur 60% des bulletins dépouillés, Recep Tayyip Erdoğan serait en tête. Mais ce sont des résultats provisoires, qui viennent de l’est de la Turquie, plutôt favorable au président", précise la journaliste.

Le communiqué du conseil suprême de l'élection est attendu

"Et puis surtout, c’est la confusion, parce que l’opposition publie son propre décompte, et Kemal Kiliçdaroglu a fait un tweet en disant ‘Nous sommes en tête’", rapporte Agnès Vahramian, qui ajoute : "ce soir, la Turquie et le monde ne savent pas, et ils vont devoir attendre encore quelques heures le communiqué du conseil suprême de l’élection, qui tranchera entre les deux camps", conclut la journaliste.