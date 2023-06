Disparition du sous-marin Titan : des signalements inquiétants émis avant le drame

Plusieurs alertes avaient été lancées avant la tragique disparition du Titan, près de l'épave du Titanic. La forme et la coque du petit sous-marin n'ont jamais été homologuées.

Il plongeait près de 4 000 mètres sous la mer, dans le milieu le plus hostile de la planète. Pourtant, ce submersible était quasi artisanal. Il n'était pas homologué et avait déjà suscité de nombreuses alertes. Le patron du Titan, Stockton Rush, a disparu à bord avec le reste des passagers. Il y a un an, il faisait visiter fièrement sa création : le plus spacieux des appareils de cette catégorie jamais conçu.

Des "dangers potentiels pour les passagers"

L'entreprise connaissait alors un conflit interne. En 2018, le directeur des opérations maritimes d'OceanGate claquait la porte. Il s'était dit inquiet des "dangers potentiels pour les passagers". Dans le viseur ? Le hublot qui n'était homologué que pour des plongées à 1 300 mètres de profondeur. Un multimillionnaire devait participer ce week-end dernier à la dernière plongée du Titan. Il a changé d'avis au dernier moment à cause de la conception de l'appareil. En effet, la forme et la coque du sous-marin n'ont jamais été homologuées, elles non plus.