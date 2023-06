Nouveau pacte financier mondial : quel bilan tirer du sommet organisé à Paris ?

Un sommet de la finance mondiale s'est tenu à Paris, jeudi 22 et vendredi 23 juin. Les pays du Sud demandent des actions concrètes, notamment en termes de transition énergétique.

Lutter contre le dérèglement climatique, mais aussi contre la pauvreté dans le monde. "Nous devons réformer en profondeur la gouvernance de l'architecture financière internationale pour qu'elle soit plus efficace, plus équitable et plus adaptée au monde d'aujourd'hui", a affirmé Emmanuel Macron, à l'occasion du sommet de la finance mondiale, vendredi 23 juin. Une feuille de route, fruit d'une volonté commune de ne plus creuser le fossé entre le Nord et le Sud, a été dessinée.

Le président Lula veut une révolution institutionnelle

Le Sénégal recevra 2,5 milliards d'euros pour sa transition énergétique, alors que la dette de la Zambie sera restructurée. Ce procédé pourrait aussi prochainement concerner le Ghana. Mais certains dirigeants veulent aller plus loin, avec une révolution institutionnelle. "Si on ne change pas les institutions, le monde va rester le même", a déclaré le président brésilien Lula. Les pays du Sud demandent des actions concrètes. L'une des priorités pour l'Afrique est la construction d'infrastructures énergétiques.