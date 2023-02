Séisme en Turquie : dans la ville d’Hatay, des quartiers entiers transformés en champs de ruines

Jeudi 9 février, trois jours après le séisme meurtrier, le bilan s’élève désormais à plus de 20 000 morts. Les secours espèrent encore trouver des rescapés mais le temps presse. Reportage dans la ville d’Hatay (Turquie).

La ville d’Hatay (Turquie) est dans la poussière et dans ses amas de bâtiments écroulés, jeudi 9 février. Un homme est en colère. Il affirme qu’il entend son frère sous les décombres. Les sauveteurs se mettent alors à crier ensemble : "Si tu nous entends, tape trois fois." Mais, du fond du trou, aucun souffle de vie ne surgit. Les meubles semblent avoir été comme "déshabillés" laissant apparaître les chambres ou les salons. Dans les rues, il n’est pas rare de croiser des hommes portant des corps enveloppés.



Certains habitants quittent la ville

Au pied des ruines, une grand-mère attend. "Une de mes sœurs est morte avec mari et enfants, j’espère maintenant pour ma deuxième sœur", confie-t-elle. Certains habitants partent car il n’y a plus rien à Hatay. Plus loin, des sauveteurs réclament le silence dans la rue. Un père veut croire que sa femme et ses enfants sont toujours vivants. Sa petite dernière n’avait seulement que quelques mois.