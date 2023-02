Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky ovationné au Parlement européen

Volodymyr Zelensky a été applaudi au Parlement, jeudi 9 février, par les dirigeants des 27 états-membres de l'Union européenne. Le président ukrainien attend désormais des actes, et ne veut pas rentrer à Kiev sans avoir la certitude de recevoir armes et avions de combat.

Volodymyr Zelensky aux côtés des 27, jeudi 9 février, au centre de la photo de famille : tout un symbole. L'Ukraine aspire à entrer au plus vite dans l'Union européenne. Mais, pour le président ukrainien, la priorité est ailleurs. Il est surtout venu à Bruxelles (Belgique) réclamer des armes, et notamment des avions. "Pour survivre, nous avons besoin d'armes. Nous avons besoin de ces armes-là", a-t-il martelé.

La France ne prend pas d'engagement sur la livraison d'avions

Plus tôt dans la journée, Volodymyr Zelensky s'est rendu au Parlement, où il a été ovationné longuement par les députés. La présidente, Roberta Metsola, a demandé aux 27 États-membres "[d']envisager rapidement" de "fournir les armes à longue portée" et "les avions" à l'Ukraine. Avant Bruxelles, le président ukrainien s'est arrêté mercredi soir à Paris pour en discuter directement avec Emmanuel Macron, et le chancelier allemand Olaf Scholz. Les deux leaders ont promis d'intensifier leurs efforts, sans prendre d'engagements sur les livraisons d'avions.