Santé : la Haute Autorité de Santé recommande de vacciner tous les enfants dès deux ans contre la grippe

La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande la vaccination contre la grippe de tous les enfants, dès l'âge de 2 ans. Éclairage, sur le plateau du 19/20 jeudi 9 février, avec le médecin et journaliste Damien Mascret.

La Haute Autorité de Santé recommande de vacciner tous les enfants, dès l'âge de 2 ans, contre la grippe. "Ce serait valable pour le prochain hiver, si le ministre de la Santé suit l'avis de la Haute Autorité de Santé, ce qui est probable", commente le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, jeudi 9 février. Non seulement les enfants "réduiraient leur risque d'attraper la grippe", mais le bénéfice reviendrait également aux adultes et surtout aux seniors, qui sont les plus à risque de formes graves.



Entre -17 % et -71 % des hospitalisations

"Dans les modélisations, on s'aperçoit qu'on pourrait réduire entre -18 et -58 % le risque d'attraper la grippe, entre -17 et -71 % les hospitalisations", poursuit le médecin. La vaccination est déjà recommandée dans 12 pays européens dont l’Espagne, l’Italie ou le Royaume-Uni. De son côté, "la Haute Autorité de Santé rappelle que c'est un vaccin sans danger, qui est bien toléré", ajoute Damien Mascret.



Parmi nos sources :

Liste non exhaustive.