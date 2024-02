Direct Mort d'Alexeï Navalny : une centaine de personnes arrêtées en Russie lors de rassemblements en hommage à l'opposant, selon une ONG

"Plus de 101 personnes ont été arrêtées dans dix villes" lors de plusieurs rassemblements en Russie en hommage à l'opposant Alexeï Navalny, mort en prison vendredi, a annoncé samedi 17 février, l'ONG spécialisée OVD-Info. Une soixantaine ont été interpellées et placées en détention à Saint-Pétersbourg, une quinzaine à Nijni Novgorod et une dizaine à Moscou. Dès vendredi après-midi, les autorités de la capitale avaient mis en garde les habitants contre toute manifestation "non autorisée". Suivez notre direct.

"Il faut que la vérité soit faite", lance Amnesty International. La secrétaire générale de l'ONG, Agnès Callamard, réclame sur franceinfo une enquête indépendante, menée par "les Nations Unies", pour établir "les causes directes de cette mort". Elle espère qu'elle permettra de "confirmer la place du droit international, du droit de tous ceux qui comme [Alexeï Navalny] sont des activistes contre la corruption".

Le Royaume-Uni convoque les diplomates russes. Le ministère des Affaires étrangères britannique a réuni vendredi soir les diplomates de l'ambassade de Russie pour leur faire savoir que les autorités russes sont tenues "pleinement responsables" de la mort de l'opposant au Kremlin.

Des rassemblements de l'Europe aux Etats-Unis. Des manifestants se sont rassemblés vendredi soir à Varsovie (Pologne), scandant "Poutine, assassin" et "Ne jamais oublier, ne jamais pardonner". Ils étaient aussi plusieurs centaines à Berlin (Allemagne) devant l'ambassade russe aux cris de "Poutine meurtrier ! Poutine à La Haye !", ou encore devant la représentation permanente de Moscou à Washington (Etats-Unis).