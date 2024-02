A cinq mois des Jeux de Paris, la Française a obtenu, samedi à Doha, sa troisième médaille mondiale sur la distance – la deuxième en argent – battue uniquement par la Suédoise Sarah Sjöström.

Après le bronze en 2011 à Shanghaï et l'argent à Budapest en 2022, Mélanie Henique a ajouté une troisième médaille mondiale à son palmarès sur le 50 m papillon, samedi 17 février aux championnats du monde de Doha (Qatar). Deuxième meilleur temps des demi-finales (25''27) derrière la reine Sarah Sjöström (25''08), la Française de 31 ans a cru pouvoir faire frémir la Suédoise en début de course.

Mieux partie, la nageuse tricolore a vu son adversaire reprendre la tête sur les 25 derniers mètres pour s'octroyer en 24''63 un sixième sacre mondial consécutif dans la discipline. Toujours est-il que cette deuxième place (25''44), juste devant l'Egyptienne Farida Osman (25''67) est un bon présage à quelques mois des Jeux olympiques à Paris. Henique l'a d'ailleurs confirmé au micro après la course. "Je me sens prête, c'était important pour moi d'être ici et de me mesurer au haut niveau international. C'est un peu comme une dernière répétition", a-t-elle expliqué.