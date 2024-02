Médaillée de bronze de la distance l'an dernier, la nageuse de 24 ans a frappé un grand coup vendredi lors des championnats du monde de natation à Doha (Qatar).

Championne d'Europe en titre, la Néerlandaise Marrit Steenbergen a été sacrée championne du monde du 100 m nage libre, vendredi 16 février à Doha, à cinq mois des Jeux olympiques de Paris.

A 24 ans, médaillée de bronze de la distance aux Mondiaux de l'an passé, elle s'est imposée en 52"26, devenant la neuvième nageuse la plus rapide de l'histoire, et a devancé la Hongkongaise Siobhan Haughey (52"56), déjà en argent en 2023, et l'Australienne Shayna Jack (52"83). Marrit Steenbergen remporte sa deuxième médaille d'or de la semaine, après celle gagnée avec le relais 4x100 m nage libre des Pays-Bas. Elle devient ainsi la deuxième Néerlandaise sacrée dans la course reine après Inge de Bruijn en 2001.