Guerre Israël-Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 17 février

Une trêve est-elle encore possible ? L'espoir de conclure à un nouveau cessez-le-feu entre Israël et le Hamas s'est à nouveau éloigné, samedi 17 février, de l'aveu même du Premier ministre qatarien, dont le pays est très actif depuis des mois, avec les Etats-Unis et l'Egypte, pour tenter de parvenir à un arrêt des combats. Voici ce qu'il faut retenir de cette journée.

Des négociations qui n'ont "pas été très prometteuses", selon le Qatar

Les négociations entre Israël et le Hamas en vue d'un cessez-le-feu à Gaza n'ont "pas été très prometteuses ces derniers jours" a ainsi déclaré Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani au cours de la Conférence sur la sécurité organisée à Munich (Allemagne). Malgré des négociations qui n'ont "pas été très prometteuses", le Premier minisitre qatarien veut rester "optimiste". "Nous continuerons à pousser. Nous ferons de notre mieux pour nous rapprocher" d'un accord, a ajouté Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani

Un rapprochement avec l'Arabie saoudite serait une victoire sur le Hamas, selon Israël

Le président israélien a jugé qu'il était important de poursuivre la coopération entre Israël et l'Arabie Saoudite. Objectif : une normalisation de leurs relations, qui marquerait "une victoire sur les agissements" du mouvement islamiste palestinien Hamas, selon Isaac Herzog. "Je crois sincèrement qu'aller de l'avant vers la normalisation et faire tous les efforts possibles est une opportunité historique très importante", a déclaré le chef de l'Etat israélien à la Conférence de Munich sur la sécurité, appelant toutes les parties "à saisir ce moment".

Rafah reste dans le viseur de Benyamin Nétanyahou

Peu après les déclarations du Premier ministre qatarien, son homologue israélien a estimé que renoncer à cette opération reviendrait à "perdre la guerre". Lors d'une conférence de presse à Jérusalem, il a aussi affirmé que son armée mènera son opération à Rafah, ville où s'entassent 1,4 million de Palestiniens dans le sud de Gaza. Et ce, même en cas d'accord avec le Hamas pour la libération des otages détenus par le mouvement palestinien.

De son côté, le Hamas a menacé de quitter les pourparlers si une aide supplémentaire n'était pas rapidement acheminée dans la bande de Gaza. "Les négociations ne peuvent pas avoir lieu tant que la faim ronge le peuple palestinien", a justifié un des dirigeants du mouvement dans un communiqué diffusé par al-Aqsa.

L'armée israélienne affirme avoir arrêté 100 personnes dans l'hôpital de Khan Younès

Cent personnes, soupçonnées d'"activités terroristes" par l'Etat hébreu, ont été arrêtées dans l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans la bande de Gaza, a annoncé l'armée israélienne. Elle a pris d'assaut cet établissement, où les craintes s'intensifient pour les dizaines de patients et d'employés piégés. Tsahal avance également y avoir découvert des obus de mortier, des grenades et d'autres armes appartenant au Hamas. Ce dernier affirme que six patients sont morts à cause de coupures d'électricité qui ont provoqué l'arrêt de la distribution d'oxygène.

Israël veut "détruire l'UNRWA", selon son dirigeant

Le chef de l'UNRWA estime qu'Israël mène une campagne concertée visant à détruire cette agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, a estimé Philippe Lazzarini. "C'est un but politique à long terme, car ils pensent que si l'agence est supprimée, la question du statut des réfugiés palestiniens sera résolue une bonne fois pour toutes, et avec elle, le droit au retour. Il y a derrière cette histoire une visée politique beaucoup plus large", a-t-il affirmé au groupe de journaux suisses Tamedia, en estimant également que la demande d'Israël réclamant sa démission entrait dans ce cadre.

L'UNRWA est la principale organisation d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Mais plusieurs pays, dont les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et le Japon, ont suspendu leur financement de l'agence après des accusations israéliennes selon lesquelles l'UNRWA compte 12 personnes, parmi ses 13 000 employés dans la bande de Gaza, impliqués dans l'attaque du Hamas du 7 octobre.