Israël-Hamas : pression internationale pour une trêve

La pression internationale s’intensifie pour essayer de trouver et de convaincre Israël et le Hamas de faire une trêve.

La pression internationale pourrait-elle faire renoncer Benyamin Netanyahou à son offensive sur Rafah ? Les appels à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza se multiplient et l’espoir d’une trêve renaît après l’annonce, lundi 12 février, de Joe Biden. "Les États-Unis travaillent à un accord sur les otages entre Israël et le Hamas qui apporterait une période immédiate de paix et de calme à Gaza pendant au moins six semaines", a confié Joe Biden.



Israël veut une victoire complète sur le Hamas



Le président américain dit s’être entretenu ces dernières semaines avec le Premier ministre israélien et les dirigeants de l’Égypte et du Qatar. Lundi 12 février, à la Maison Blanche, c’est avec le roi de Jordanie que Joe Biden a réitéré ses mises en garde à Israël. De son côté, Benyamin Netanyahou a répété hier sa détermination à poursuivre la pression militaire jusqu’à la victoire complète sur le Hamas.