Mondiaux de biathlon : de la dix-septième place à la médaille de bronze, la folle remontée du relais masculin

Quelle remontée ! Le relais masculin français a arraché une médaille de bronze, samedi 17 février aux championnats du monde à Nove Mesto (République tchèque), au prix d'un dernier relais époustouflant de Quentin Fillon Maillet. Mal embarqués, les Tricolores ont raté de peu la médaille d'argent, en ligne de mire après un dernier tir catastrophique de la Norvège, longtemps en tête et qui a finalement préservé de peu la deuxième place, derrière la Suède.

Après deux places de deuxième comme meilleures performances de l'hiver, Eric Perrot, Fabien Claude, Emilien Jacquelin et "QFM" ont conclu en beauté la grande journée du biathlon français, quelques heures après le triomphe de l'implacable relais féminin. Avant les mass start masculine et féminine, ultimes épreuves des Mondiaux dimanche, la France totalise 10 médailles (cinq en or, une en argent, trois en bronze).

Réhausse un hiver tiède Deux 2e places (Ostersund, Hochfilzen), un gros raté à Oberhof (7e place) et une 4e place à Ruhpolding, l'équipe de France est toujours à la recherche d'une victoire cette saison. La dernière remonte... aux Mondiaux d'Oberhof l'an dernier.

17e à un moment de la course

Scénario Norvège 1 minute d'avance avant le dernier tir, trois tours de pénalité pour Christensen qui a laissé le Suédois s'envoler et QFM tenter de dépasser

Le premier relayeur Eric Perrot sur la chaîne L'Equipe : "Merci à l'équipe de nous faire vivre ces émotions, encore une fois je n'y croyais pas, je suis vert d'avoir planté mon relais, Fabien a creusé la tombe mais Emilien et Quentin ont montré un magnifique niveau. Merci à eux, le podium est magique. Je rate ma course, pas tout à fait méritant de monter sur le podium"

Quentin : "Un peu ragé sur les erreurs au pas de tir. Quand je voyais en début de course 9 pioches en trois tours, ça fait beaucoup de temps. Encouragé Fabien à donner le maximum, en biathlon on ne sait pas ce qui se passe, ça a été à notre avantage. Quand je pars, je ne connais pas ma position, cru comprendre Emilien 6 ou 7 a une minute, je me dis qu'il faudra tout tenter, j'ai donné un max sur les deux premiers tours avec un beau tir couché. Quand je vois le Norvégien prendre trois tours, je me dis que ça peut tourner à notre avantage. Quand je vois que 12 secondes au final, avec une course un peu plus aboutie, on aurait pu chercher la médaille d'or. ça a été très dur, j'adore ce genre de combat"

3 médailles pour QFM