Mondiaux de Biathlon : premier titre mondial de l'histoire pour le relais femmes français

Un quatuor en or. Largement favorites car victorieuses sur les deux précédents relais féminins (4x 6km) en Coupe du monde, les quatre Françaises Lou Jeanmonnot, Sophie Chauveau, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon ont remis le couvert aux Mondiaux de Nove Mesto (République tchèque), samedi 17 février. Une victoire qui leur permet d'entrer dans l'histoire du biathlon français puisque jamais la France n'avait remporté le relais dames lors des championnats du monde.

C'est dans la douleur qu'elles sont montées sur la plus haute marche du podium. Après le passage parfait de Lou Jeanmonnot et ses 22 secondes d'avance, les deux tours de pénalité de Sophie Chauveau, maladroite au tir, ont dilapidé l'avance des premiers tours. Au point que la France a un temps pointé à la 9e place, à 45 secondes de la tête de course. Mais tout a basculé avec le relais de Justine Braisaz-Bouchet. La native d'Albertville, extrêmement rapide sur les skis, a grappillé du temps entre chacun de ses tirs, signant un 9/10 et une balle de pioche bien négociée, quand ses concurrentes ont multiplié les erreurs. Comme à son habitude, Julia Simon a conclu la fête en se permettant un tour d'honneur, drapeau français brandi, et coupant la ligne avec 38 secondes d'avance sur la Suède.