Mondiaux de biathlon : le relais mixte simple français, mené par Lou Jeanmonnot et Quentin Fillon Maillet, sacré champion du monde

Un titre de plus dans la besace de la France. Le relais mixte simple tricolore a décroché la médaille d'or aux Mondiaux de Nove Mesto (République tchèque), jeudi 15 février, devançant de peu l'Italie et la Norvège. De quoi permettre à la délégation française de glaner un quatrième titre dans ces Mondiaux de biathlon. Les Bleus avaient déjà gagné le relais mixte en ouverture de ces Mondiaux.

Dans une course longtemps accrochée, tout a basculé sur le dernier tir. Au coude-à-coude, Jeanmonnot et Tandrevold se sont présentées simultanément au pas de tir, avec des fortunes diverses. La Française a touché la mire à chaque fois et la Norvégienne s'est liquéfiée et a complètement perdu pied. Un, deux, trois puis quatre échecs devant la cible, et ses espoirs ont fondu comme neige au soleil. Sortie victorieuse de cette série, Jeanmonnot a pris 27 secondes d'avance et transformé un dernier tour qui s'annonçait tendu en parade jubilatoire.

Avec 4 médailles d'or, la France prend le dessus sur la Norvège

Ce succès récompense la constance des Français, partis très fort dès le premier passage de Quentin Fillon Maillet. En difficulté sur le plan individuel depuis la saison dernière, mais présent lors du sacre du relais mixte en ouverture de ces Mondiaux, "QFM" a regardé Johannes Boe dans les yeux avec d'abord une série de tirs parfaite, puis une bonne gestion face au retour du Norvégien. Avant le dernier passage de Lou Jeanmonnot, tout était encore possible.

Le dernier tir complètement raté par Ingrid Tandrevold, obligée de passer par l'anneau de pénalité, a tué le suspense. La Norvège a tout perdu, au point de se faire devancer par le tandem italien. Un coup de pouce bienvenu pour les Bleus, sacrés pour la deuxième fois sur ce format après 2021. Surtout, ce succès offre au contingent tricolore un quatrième titre sur ces Mondiaux, ce qui lui permet de prendre une longueur d'avance sur la Norvège (3 titres, 10 médailles au total).