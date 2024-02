Européennes : Fabrice Leggeri, ex-directeur de Frontex, l'agence de l'UE chargée du contrôle des frontières, rejoint la liste du Rassemblement national

Un ralliement de poids pour le Rassemblement national. Dans un entretien accordé au Journal du dimanche, Fabrice Leggeri, qui a dirigé l'agence de l'UE chargée du contrôle des frontières (Frontex), entre 2015 et 2022, annonce rejoindre la liste de Jordan Bardella pour les élections européennes. "Le RN possède un plan concret et la capacité de le réaliser. Nous sommes déterminés à combattre la submersion migratoire, que la Commission européenne et les eurocrates ne considèrent pas comme un problème, mais plutôt comme un projet : je peux en témoigner", justifie l'énarque dans les colonnes de l'hebdomadaire. "Mon objectif est de mettre mon expérience et mon expertise au service des Français."

Régulièrement accusé de tolérer des refoulements illégaux de migrants, l'ancien patron français de l'agence européenne avait été contraint de présenter sa démission à la suite de "l'enquête de l'Olaf, l'Office européen de lutte antifraude, contre trois de ses membres dont le directeur exécutif", notamment pour sa gestion de Frontex.