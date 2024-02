Les infirmiers libéraux mobilisés dans plusieurs grandes villes pour demander une revalorisation de leurs tarifs et la reconnaissance de la pénibilité de leur métier

Barrages filtrants sur des péages, tractages en gare, rassemblements... Des infirmiers libéraux descendent dans la rue, samedi 17 février, pour réclamer des revalorisations des tarifs de leurs actes (remboursés par la sécurité sociale) comme les injections, pansements ou prises de sang, qui n'ont pas été revus à la hausse depuis 15 ans et faire reconnaître la "pénibilité du métier". "Il y a des soins qu'on ne peut plus faire, parce qu'on est presque à perte", explique à l'AFP la coprésidente du collectif des "Infirmiers libéraux en colère", Gaëlle Cannat, qui exerce dans les Bouches-du-Rhône.

Ajouté à cela, de longues distances à parcourir pour les praticiennes qui exercent en milieu rural. "Etre payé 7,25 euros brut de l'heure, pour l'acte et le déplacement, financièrement ce n'est plus tenable", dénonce Gaëlle Cannat. Ces infirmiers exigent aussi une simplification de la "paperasse" qui leur est imposée et une hausse importante des indemnités kilométriques, aujourd'hui plus élevées chez les kinésithérapeutes ou les médecins, alors que "le prix du carburant est le même pour tout le monde", soulignent-ils.

D'après le collectif, instigateur d'une mobilisation perlée depuis fin janvier, "vingt points de rassemblement" sont prévus en cette journée de chassé-croisé des vacances d'hiver. Des opérations de tractage, parfois accompagnés de "barrages filtrants avec ralentissements" sont prévus, notamment sur des péages à Toulouse et Nîmes, sur un pont d'Aix-en-Provence, sur le parvis des gares de Nantes, Saint-Nazaire ou La Baule (Loire-Atlantique), ou dans le centre de Lille, pour la plupart à la mi-journée ou en début d'après-midi. A noter que d'autres rassemblements ont eu lieu cette semaine devant les caisses primaires d'assurance maladie de Grenoble, Annecy (Haute-Savoie), Chambéry (Savoie) ou Bordeaux par exemple.