Barrages filtrants, rassemblements... Des infirmiers libéraux multiplient les actions partout en France samedi. Ils demandent notamment une meilleure rémunération, car leurs tarifs n'ont pas été revus à la hausse depuis quinze ans.

Deux infirmières libérales partagent le même quotidien. Alors qu'elles passent jusqu'à douze heures par jour aux chevets de leurs patients, elles demandent plus de reconnaissance. Tous les jours, Élodie s'occupe d'une patiente âgée, dans l'Ain. Elle lui fait sa toilette tous les matins, l'aide à se déplacer "et tout ça n'est pas reconnu en tant que pénibilité au travail", déplore Élodie Roux, membre du collectif "Infirmiers Libéraux en Colère", à l'origine de la mobilisation dans plusieurs grandes villes, samedi 17 février.

Cette infirmière est payée en fonction des soins réalisés, mais les tarifs n'ont pas évolué depuis 2009. Elle gagne moins de 2 000 euros net chaque mois, malgré des semaines de 50 heures.

De meilleures rémunérations



Hélène Micon partage la même charge de travail, dans l'Isère. Mobilisables 24 heures sur 24, les infirmières libérales assurent la continuité des soins à domicile. "On sait quand on part, mais on ne sait absolument pas quand on rentre", raconte-t-elle. Chaque jour, elle ajoute une centaine de kilomètres au compteur de son véhicule. Pour chaque déplacement, peu importe la distance, Hélène est payée 2,75 euros. Trop peu, selon cette infirmière, qui craint de ne pas pouvoir tenir le rythme jusqu'à la retraite.