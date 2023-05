Couronnement de Charles III : un bilan globalement positif pour la famille royale

Au Royaume-Uni, la journée du lundi 8 mai est fériée. Après un week-end de célébration ponctué par le couronnement de Charles III, ils sont appelés à faire du bénévolat. La cérémonie s'est globalement déroulée sans accroc, malgré l'arrestation de militants anti-monarchistes et écologistes.

Après un week-end marqué par le couronnement de Charles III, la journée du lundi 8 mai est fériée au Royaume-Uni, pour inciter au bénévolat. En direct de Londres, le journaliste Valéry Lerouge explique que "les Britanniques sont appelés à donner de leur temps pour une association caritative. 6 millions d'entre eux ont prévu de le faire, notamment pour rendre hommage à Charles III qui, pendant de nombreuses décénnies, avant de devenir roi, a consacré son temps aux associations".

Une parenthèse dorée dans un contexte social très difficile

Aucun couac majeur n'est venu entacher ce week-end de festivité, hormis la météo pluvieuse, samedi. "Le défilé et la cérémonie se sont déroulés exactement comme prévu, et les conflits de la famille royale ont été plutôt habilement gérés", explique le journaliste. Quelques journaux de gauche déplorent néanmoins l'arrestation de 52 militants anti-monarchistes et écologistes. Pour d'autres, ces trois jours ont pris les allures d'une parenthèse dorée dans un moment difficile, où l'inflation mine le quotidien des Britanniques.